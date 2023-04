Vorfall in Büdchen: 35-Jähriger wird bei Streit in Leverkusen erstochen

Tödlicher Streit in Leverkusen: Ein 35-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in einem Kiosk in Leverkusen-Quettingen ums Leben gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Kölner Polizei am Sonntag mitteilten, habe der Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr eine tödliche Stichverletzung im Oberkörper erlitten. Polizisten nahmen noch am Tatort den dringend tatverdächtigen Angestellten (58) des Büdchens fest.