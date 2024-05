Feier zu 40 Jahre Weltkulturerbe in Brühl Kennen Sie diese Mythen über die Brühler Schlösser?

Vor 40 Jahren, 1984, wurden die Brühler Schlösser Augustusburg und Falkenlust als erste bedeutende Schöpfung des Rokokostils in Deutschland in die Liste der Unesco-Welterbestätten aufgenommen - als fünfte Stätte in Deutschland, beispielsweise noch vor dem Kölner Dom. Zusammen mit der französischen Gartenanlage, dem Schlosspark, gelten sie als einmalig erhaltenes Gesamtkunstwerk. Zum Welterbetag gibt es am 2. Juni ein großes Familienfest. Der GA hat dies zum Anlass genommen, um ein paar Geheimnisse zu lüften, die sich um die Welterbestätte ranken. Christiane Winkler, wissenschaftliche Leiterin der Brühler Schlösser, und Marketingbeauftragte Tania Schneider wissen von einem verzweifelten Architekten zu berichten, von geheimen Gängen und einem „Gabelfrühstück“ samt Flirt des berühmt-berüchtigten Casanova.