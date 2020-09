Streit zweier Gruppen eskaliert : 43-Jähriger stirbt nach Schussverletzung in Köln

Köln In Köln-Frechen ist am Montagabend ein Mann durch einen Schuss schwer verletzt worden. Eine Auseinandersetzung zweier Gruppen hatte zuvor zu einem Streit geführt. Im Krankenhaus erlag der Mann wenig später seiner Verletzung.

Bei einer Auseinandersetzung am Montagabend in Köln-Frechen feuerte ein Mann eine Schusswaffe auf einen 43-jährigen ab. Laut Angaben der Kölner Polizei sollen Zeugen gegen 22.20 Uhr einen Streit zweier Gruppen auf einem Tankstellengelände an der Kölner Straße beobachtet haben. Im Zuge dieses Streits soll es zum Ziehen der Waffe und der Verletzung des 43-jährigen gekommen sein, der trotz einer Notoperation noch am Abend im Krankenhaus seiner Verletzung erlag.