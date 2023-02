Mordkommission eingerichtet : 46-Jährige in Bergisch Gladbach leblos in Wohnung gefunden

Symbolbild. Foto: dpa/Daniel Karmann

Bergisch Gladbach Eine 46-jährige Frau ist in der Nacht zu Dienstag leblos in ihrer Wohnung gefunden worden und vor Ort verstorben. Die Polizei war noch am selben Tag wegen häuslicher Gewalt zu der Wohnung ausgerückt.



Eine 46-jährige Frau ist in der Nacht zu Dienstag leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilen, hatten Zeugen aus dem Mehrfamilienhaus in Bergisch Gladbach Hand die Polizei über die leblose Frau in ihrer Wohnung informiert. Wie die Polizei weiter mitteilt, starb die Frau trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen gegen 1.30 Uhr am Einsatzort. Ihren 49-jährigen Mitbewohner nahmen die Beamten vorläufig fest.

Die Polizei sei bereits gegen 16 Uhr wegen häuslicher Gewalt in die Wohnung der 46-Jährigen gerufen worden, so heißt es in der Mitteilung. Hierbei nahmen die eingesetzten Beamten den ehemaligen Lebensgefährten (51) der Frau in Gewahrsam. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

(ga)