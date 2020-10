Attacke in Köln : 53-Jähriger sprüht Polizisten Reizgas ins Gesicht

Attacke in Köln

Köln Mit Reizgas hat ein 53-Jähriger am späten Samstagabend in der Kölner Innenstadt während einer Kontrolle einen Polizisten attackiert und verletzt.

Ein 20 Jahre alter Polizist ist bei einer Kontrolle von einem 53-Jährigen mit Reigas besprüht und dabei verletzt worden. Der Beamte hatte zusammen mit seinem Streifenpartner den Verdächtigen zur Rede gestellt, nachdem dieser gegen 23.15 Uhr in der Goldgasse unmittelbar vor dem Polizeiwagen bei "Rot" über die Straße gegangen war.

Mit der Unterstützung von einem weiteren Streifenteam überwältigten die Polizisten den Angreifer und brachten ihn in Polizeigewahrsam. In seiner Jackentasche fanden sie zudem ein Einhandmesser.

Rettungskräfte fuhren den verletzten Beamten in ein Krankenhaus. Der vorläufig Festgenommene ist bereits mehrfach mit Gewaltdelikten in Erscheinung getreten. Er hat keinen festen Wohnsitz und soll noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.