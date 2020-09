Polizei in Köln sucht Täter : 60-Jähriger durch mutmaßlichen Messerangriff verletzt

Köln Ein 60 Jahre alter Mann ist am Sonntagvormittag bei einer Attacke an der Stadtbahnhaltestelle Neumarkt von einem bisher Unbekannten mutmaßlich mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach dem mußmaßlichen Täter.

Ein etwa 40 Jahre alter Mann hat am Sonntagvormittag in der Kölner Innenstadt einen 60-Jährigen aus Baden-Württemberg mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und verletzt.

Der als äußerst schlank Beschriebene hatte den Mann gegen 10.10 Uhr am Gleis 4 an der Stadtbahnhaltestelle Neumarkt angesprochen. Nachdem er eine eher ausweichende Antwort erhalten hatte, schlug der mit einem auffallend orangefarbenen Sweatshirt und einer Jeansjacke bekleidete Täter dem Geschädigten auf den Rücken. In seiner Hand soll der Angreifer dabei einen spitzen Gegenstand gehalten haben. Nach der Attacke flüchtete der Täter in Richtung der Schildergasse.