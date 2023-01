Protest gegen „Zeugeneinschüchterung“ : 70 Menschen demonstrieren vor Haus von Kardinal Woelki

Vor dem Haus des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki gab es am Samstag eine Protestaktion. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Zu einer Protestaktion haben sich am Samstag rund 70 Demonstranten vor dem Haus von Kardinal Rainer Maria Woelki versammelt. Hintergrund der Demo war die Anzeige eines Priesters gegen die Sekretärin des früheren Kardinals Joachim Meisner.

Rund 70 Menschen haben nach Veranstalterangaben am Samstag vor dem Arbeits- und Wohnhaus des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki demonstriert. „Es war eine gute, respektvolle Veranstaltung“, sagte die Sprecherin der Initiative Maria 2.0, Maria Mesrian. Die Gruppe wolle mit ihrer Demo gegen „Zeugeneinschüchterung“ protestieren.

Die Sekretärin trat im Rahmen eines presserechtlichen Verfahrens als Zeugin auf. Darin will Woelki der „Bild“-Zeitung die Darstellung untersagen lassen, er habe den Priester befördert, obwohl er belastende Inhalte aus dessen Personalakte in Form einer Polizeiwarnung und eines Gesprächsprotokolls gekannt habe.

Der Kardinal weist das per eidesstattlicher Versicherung zurück: Er habe vor der Beförderung nur von einem lange zurückliegenden und nicht strafbaren sexuellen Kontakt des Mannes mit einem Prostituierten gehört sowie von „weiteren Gerüchten“, also von unbewiesen gebliebenen Vorwürfen.

In diesem Zusammenhang ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln gegen Woelki wegen des Vorwurfs, er habe möglicherweise eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben. Auch in einem weiteren Fall gibt es Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörde wegen einer anderen eidesstattlichen Versicherung des Erzbischofs.

Das kirchliche Strafverfahren gegen den Pfarrer endete vor Kurzem mit einem Freispruch. Der Geistliche darf wieder als Priester tätig sein, allerdings weder in der Kinder- und Jugendarbeit noch in der Pfarreiseelsorge oder in leitender Position.