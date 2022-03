Köln-Weiden : 73-Jähriger in Köln getötet - Mordkommission ermittelt

Eine Mordkommission ermittelt wegen einer Leiche in einer Kölner Kneipe. Foto: dpa/Friso Gentsch

In Köln-Weiden ist ein 73-Jähriger getötet worden. Er wurde am Freitagmorgen von Handwerkern in einer Kneipe gefunden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Köln ist ein 73-Jähriger mutmaßlich in einer Gaststätte getötet worden. Handwerker hatten den blutüberströmten Mann am Freitagmorgen in der Kneipe gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der 73-Jährige noch am Tatort.

Zeugen hatten ihn in der Straße in Kneipennähe noch zwei Stunden zuvor lebendig gesehen. „Die Hintergründe der Tat sind unklar“, hieß es. Eine Mordkommission sei eingesetzt.

(dpa)