Polizei ermittelt : Unbekannter wirft Gegenstand auf A1 bei Köln und trifft Auto

Köln Ein Unbekannter hat ein Gegenstand von einer Brücke der A1 bei Köln auf die Autobahn geworfen und dabei ein Auto getroffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat von einer Brücke in Köln einen faustgroßen Gegenstand auf die Autobahn 1 geworfen und ein fahrendes Auto getroffen. Der 41 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Den Angaben zufolge landete das Objekt auf der Windschutzscheibe des Wagens, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Gegenstand sei dann weggesprungen und bislang nicht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Diesen soll eine dunkel gekleidete Person am Montag gegen 12 Uhr hinter der Anschlussstelle Lövenich auf die A1 geworfen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de um Hinweise. (mw/de)