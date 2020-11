Streit wegen Spurwechsel : Lkw-Fahrer sprüht Mann auf der A1 Pfefferspray ins Gesicht

Köln Am Dienstag kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern auf der Autobahn 1 in Köln. Einer der beiden soll ein Pfefferspray eingesetzt haben. Nach ihm sucht jetzt die Polizei.

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem kuriosen Vorfall auf der A1: Nachdem ein Autofahrer aus seinem Auto ausgestiegen war, um einen Lkw-Fahrer zur Rede zu stellen, sprühte dieser dem Mann prompt Pfefferspray ins Gesicht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll ein Lkw-Fahrer einen 55-jährigen Autofahrer kurz vor einer Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Euskirchen bei einem Spurwechsel blockiert haben. Daraufhin gerieten der 55-Jährige und der Lkw-Fahrer in Streit.