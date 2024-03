A1 in Köln zeitweise gesperrt Randalierer mit Messer greift Fahrgäste im Bus an

Am Montag hat ein Mann mutmaßlich mit einem Messer in einem Bus in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-West Fahrgäste bedroht. Der Bus war als Schienenersatzfahrt unterwegs. Zahlreiche Polizisten wurden durch die Bedrohung auf den Plan gerufen. Zudem wurde im Rahmen des Einsatzes die A1 kurzzeitig gesperrt. Das berichtete die Polizei Köln am Montagnachmittag.