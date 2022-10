Lastwagen verliert Salzsäure : A1 zwischen Bliesheim und Köln-West in beide Richtungen vollgesperrt

A1 zwischen Bliesheim und Köln-West in beide Richtungen vollgesperrt

Köln Auf einer Autobahn-Raststätte an der A1 bei Köln-Hürth hat ein Lastwagen am Montagmorgen Salzsäure verloren. Als Folge musste die A1 weiträumig gesperrt werden.

Auf einer Autobahn-Raststätte an der A1 bei Köln-Hürth hat ein Lastwagen am Montagmorgen Salzsäure verloren. Die Feuerwehr des Rhein-Erft-Kreises rückte mit einem großen Aufgebot aus. Etwa 100 Kräfte seien im Einsatz. „Ein Tanklastzug auf der Raststätte verliert Salzsäure. Es gibt durch das Verdampfen eine erhebliche Geruchsbelästigung. Das ist deshalb gefährlich, weil Salzsäure beim Verdampfen die Geruchsnerven angreift und zerstört“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Polizei sperrte die A1 in beide Richtungen weiträumig.