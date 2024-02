Engpässe wegen Reparaturen Abschnitte der A3, A4 und A59 werden zeitweise gesperrt

Von 19 Uhr am Donnerstag bis 5 Uhr am darauffolgenden Freitag wird demnach die Verbindung von der A59 aus Bonn kommend auf die A3 in Richtung Oberhausen im Autobahndreieck Köln-Heumar gesperrt, heißt es in der Mitteilung weiter. Zur selben Zeit soll die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen im Dreieck Köln-Heumar bis auf eine Fahrspur gesperrt werden.