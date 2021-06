Auffahrunfall am Stauende : A3 ab Kreuz Bonn/Siegburg gesperrt

Auf der A3 hat es am Dienstagmorgen einen Auffahrunfall gegeben. (Symbolbild) Foto: Stefan Ouchner/Symbol

Am Dienstagmorgen sind an einem Stauende auf der A3 zwischen Königsforst und Rösrath zwei Lastwagen ineinander gefahren. Einer der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die A3 in Fahrtrichtung Köln ist momentan voll gesperrt.



Am Dienstagmorgen hat es zwischen den Anschlussstellen Rösrath und Königsforst einen Auffahrunfall gegeben. Die A3 in Fahrtrichtung Köln ist momentan ab dem Kreuz Siegburg/Bonn komplett gesperrt.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, sind an einem Stauende zwei Lastwagen ineinandergefahren. Einer der Fahrer musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Momentan staut es sich auf einer Länge von vier Kilometern. Der Verkehr wird umgeleitet über die A560 und die A59.

Weitere Informationen folgen.

(ga)