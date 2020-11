Stützwände werden überprüft : Betonwand stürzt auf A3 auf Auto und erschlägt Fahrerin

Köln Auf der A3 bei Köln ist am Freitagmorgen ein Verkleidungsteil einer Lärmschutzwand auf ein Auto gestürzt. Die Fahrerin des Wagens wurde dabei getötet.

Auf der A3 bei Köln ist am Freitagmorgen eine Autofahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, war gegen 10.15 Uhr ein schweres Verkleidungsteil einer Lärmschutzwand kurz vor der Anschlussstelle Dellbrück auf ein Auto gestürzt.

Gegen 13.15 Uhr konnte die Leiche aus dem Wagen geborgen werden. Die Feuerwehr habe die tonnenschwere Platte am Freitagmittag mit einem Kran angehoben, das Auto versetzt und die Frau schließlich herausholen können, teilten die Einsatzkräfte mit.

Ein Zeuge, welcher den Unfall unmittelbar beobachtet hatte und als Ersthelfer tätig war, wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Straßen NRW sperrt in beiden Fahrtrichtungen zwei Spuren

Die Polizei hat die A3 in nördliche Fahrtrichtung ab dem Kreuz Ost gesperrt. Der stehende Verkehr wird zwischen dem Autobahnkreuz und der Anschlussstelle Dellbrück vorbeigeführt. Für die Unfallaufnahme hat die Polizei den Verkehr der Straßenbahnlinien 3, 13 und 18 von und nach Köln-Holweide gesperrt. Wie lange die A3 in Richtung Oberhausen gesperrt bleibt, sei unklar, sagte der Sprecher am Mittag. Auf der Autobahn bildete sich ein kilometerlanger Stau.