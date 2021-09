Nach tödlichem Betonplatten-Unfall : Fahrstreifen auf A3 in Köln trotz fertiger Baustelle noch gesperrt

Fahrstreifen auf A3 in Köln trotz fertiger Baustelle noch gesperrt

Kraftfahrzeuge fahren auf der A 3 an Schallschutzwänden vorbei. Foto: dpa/Oliver Berg

Die Sicherung der Lärmschutzwände auf der A3 bei Köln nach dem tödlichen Unfall ist bereits abgeschlossen. Komplett freigegeben ist die Autobahn jedoch immer noch nicht. Das hängt auch mit der Flutkatastrophe zusammen.

Eine Woche nach der fertigen Sicherung der Schallschutzwände auf der A3 in Köln ist ein Fahrstreifen immer noch gesperrt. Die Firma, die die Sperrung abbauen müsse, sei weiterhin in den Flutgebieten im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch. „Es gibt nicht genug Leute.“ Deshalb müsse die Firma Prioritäten setzen.