Polizei Köln sucht Zeugen : Drei Verletzte nach Spurwechsel eines Lastwagens auf der A3

Siegburg/Köln Bei einem Unfall auf der A3 bei Siegburg sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Lastwagens, der von der Unfallstelle davon fuhr.

Am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr ist es an der Anschlussstelle Siebengebirge auf der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Dabei wurde nach Angabe der Autobahnpolizei ein 21-jähriger Fahrer schwer und ein 50-Jähriger sowie ein 61-Jähriger leicht verletzt. Zeugen haben berichtet, dass ein Sattelschlepper die Unfallkette durch einen Spurwechsel ausgelöst haben könnte. Nun sucht die Kölner Polizei den Fahrer des Lastwagens und geht davon aus, dass er den Unfall bemerkt haben muss. Der Flüchtige sei trotzdem davon gefahren.