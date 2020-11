Pkw fährt in Leitplanke : A3 nach Unfall bei Lohmar teilgesperrt

Lohmar Auf der A3 hat der 18-jährige Fahrer eines Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach einem Unfall war die Autobahn mit Trümmerteilen übersät und wurde gesperrt.

Die A3 ist am Abend nach einem Unfall in Fahrtrichtung Köln gesperrt worden. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag gegen 16.20 Uhr auf Höhe der Stadt Lohmar. Die Autobahn wurde zunächst vollgesperrt, inzwischen wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Autofahrer müssen mit zwei Kilometern Stau rechnen.