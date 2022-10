Polizei ermittelt : Unbekannte werfen Steine von A3-Brücke und treffen Autos

Köln Noch unbekannte Täter haben von einer Fußgängerbrücke Steine auf die A3 bei Köln geworfen und zwei Autos beschädigt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Von einer Fußgängerbrücke über der Autobahn 3 bei Köln haben noch unbekannte Täter am Mittwochabend Steine auf die Fahrbahn geworfen und dabei zwei Autos getroffen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, warfen sie die Steine gegen 18.30 Uhr von der Brücke in Merheim, die von der Hohensyburgstraße/Schwelmer Weg über die Autobahn zur Merheimer Heide führt.