Zwischen Lohmar und Rösrath : Autobahn 3 in Richtung Köln nach Lkw-Brand voll gesperrt

Auf der A3 ist am frühen Montagmorgen ein Lkw in Brand geraten. Foto: Christof Schmoll

Region Die Autobahn 3 ist am Montagmorgen zwischen Lohmar und Rösrath in Fahrtrichtung Köln für den Verkehr komplett gesperrt. Grund dafür ist ein Lkw, der auf der Autobahn gebrannt hat.

Die Autobahn 3 bleibt am Montagmorgen in Fahrtrichtung Köln zwischen Lohmar und Rösrath auf noch nicht absehbare Zeit voll gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Frankfurt wird bereits am Autobahnkreuz Bonn/Siegburg abgeleitet und über die A560 und A59 nach Köln geführt.

Ursache der Sperrung ist ein in Brand geratener Lkw. Der Lastwagen fing in der Nacht gegen 3.20 Uhr auf dem betroffenen Abschnitt Feuer. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr aus Lohmar stand der Auflieger des Sattelzugs bereits zur Hälfte in Brand. Die 6000 Liter Wasser aus zwei Löschfahrzeugen reichten nicht aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Aus diesem Grund alarmierten die Einsatzkräfte weitere Einheiten aus Lohmar nach. Zwischenzeitlich richtete die Feuerwehr einen Pendelverkehr zwischen einem Hydranten in Rösrath-Scharrenbroich und der Brandstelle ein. Weil die Anschlussstelle Rösrath dafür entgegen der Fahrtrichtung genutzt werden musste, wurde auch diese vorübergehend für den allgemeinen Verkehr gesperrt.