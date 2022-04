Mehr als sieben Kilogramm : Polizei stoppt Autofahrer auf A4 und findet Marihuana im Kofferraum

Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Weil er auf der A4 Richtung Olpe mit einem Kleinkind an Bord zu schnell gefahren war, haben Polizisten einen 31-Jährigen angehalten. Beim Öffnen der Fahrertür strömte den Beamten Marihuanageruch entgegen. Daraufhin fanden sie mehr als sieben Kilogramm Marihuana.

Mehr als sieben Kilogramm Marihuana haben Polizisten am Dienstag im Kofferraum eines Porsche Cayenne gefunden. Wie das Polizeipräsidium Köln mitteilt, hatten die zivilen Einsatzkräfte den 31-jährigen Fahrer auf der A4 in Fahrtrichtung Olpe an der Anschlussstelle Elsdorf angehalten, weil er zu schnell gefahren war. Als sie die Fahrzeugtür öffneten, sei ihnen „verdächtiger Marihuanageruch“ entgegen gekommen.