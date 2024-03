Autobahn gesperrt Motorradfahrer verletzt sich lebensgefährlich auf der A4

Ein Motorradfahrer wurde am Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr bei einem Unfall auf der A4 lebensgefährlich verletzt. Er ereignete sich in Fahrtrichtung Olpe in Höhe der Tank- und Rastanlage Frechen Süd. Die A4 ist für die Dauer der Unfallaufnahme ab dem Kreuz Kerpen in Richtung Olpe gesperrt.