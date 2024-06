Rettungsdienst und Polizei im Einsatz 83-Jähriger kracht in Baustelle auf A555 bei Wesseling

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr ist es auf der A555 bei Wesseling zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Köln berichtet, fuhr ein 83-jähriger Autofahrer unmittelbar hinter der Anschlussstelle Siebengebirgsstraße zur Autobahn in Fahrtrichtung Köln in eine Baustelle und überfuhr mehrere Leitbaken. Der Fahrer wurde leicht verletzt.