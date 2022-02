Polizei stoppt erneut Raser : Mann rast mit mehr als Tempo 200 über die A555

Wesseling Die Autobahnpolizei hat am Freitagabend einen Raser auf der A555 bei Wesseling gestoppt. Er war mehr als 100 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Einen ähnlichen Fall gab es erst einen Tag zuvor.

Mit mehr als 200 Stundenkilometern war ein 23 Jahre alter Mann am Freitagabend auf der A555 bei Wesseling unterwegs. Erlaubt waren in diesem Bereich nur 100 Stundenkilometer. Zivilbeamte der Autobahnpolizei beobachteten den jungen Ford-Fahrer gegen 17 Uhr und folgten ihm, wie die Autobahnpolizei am Montag mitteilte. Seinen Tempoverstoß dokumentierten sie mit Hilfe der an Bord befindlichen Videotechnik.