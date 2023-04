Fahrbahnen Richtung Bonn kurzzeitig gesperrt Lkw fängt auf der A555 bei Köln-Süd Feuer

Gegen 5 Uhr brach am Mittwoch am hinteren Teil eines Lkw auf der A555 ein Feuer aus. Der Lkw kam auf dem Seitenstreifen zwischen dem Kreuz Köln-Süd und der Anschlussstelle Rodenkirchen in Fahrtrichtung Bonn zum Stehen. Zunächst musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei Köln mit. Später wurden die Autos erst einspurig, dann zweispurig am Lkw vorbei geleitet.