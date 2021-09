Mehr als vier Jahre Bauarbeiten : Autobahn 555 wird ab Frühjahr 2022 saniert

Region Rund 40 Millionen Euro will die Autobahn GmbH in die Autobahn 555 investieren. Autofahrer zwischen Bonn und Köln müssen sich dafür aber auf langwierige Verkehrsbehinderungen einstellen.

Autofahrer müssen sich ab Frühjahr 2022 auf Verkehrsbehinderungen auf einer der wichtigsten Strecken in der Region einstellen. Wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte, soll im kommenden Jahr die umfassende Sanierung der A 555 in Wesseling beginnen. Geplant ist die Erneuerung der Fahrbahn mit einem lärmmindernden Asphalt, der Bau von Lärmschutzwänden, der Ersatzneubau zweier Unterführungen sowie der Bau einer Pumpstation.