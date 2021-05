Zwei Personen eingeklemmt : A555 in Richtung Bonn nach schwerem Unfall gesperrt

Auf der A555 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. (Archivfoto) Foto: Oliver Berg

Köln/Wesseling Bei einem Unfall auf der A555 bei Wesseling sind am Freitagvormittag zwei Personen in einem Kleintransporter eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Autobahn ist in Richtung Bonn derzeit gesperrt.



Die Autobahn 555 ist am Freitagvormittag nach einem Unfall in Richtung Bonn komplett gesperrt worden. Wie die Autobahnpolizei Köln auf Anfrage mitteilte, sei es zwischen Köln-Godorf und Wesseling zu einem Auffahrunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw gekommen.

Rund zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Brühl sei ein Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren. Dabei wurden zwei Insassen des Kleintransporters eingeklemmt und schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer soll leicht verletzt sein. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Die Autobahn wurde ab der Ausfahrt Godorf in Richtung Bonn gesperrt. Der Verkehr wird ab Godorf von der Autobahn abgeleitet. Der Verkehr in die Gegenrichtung läuft ohne Beeinträchtigung.

Eine Übersicht über aktuelle Staus in der Region finden Sie hier. Weitere Informationen folgen...

(ga)