A57 bei Köln Autofahrer rast mit Tempo 200 vor Polizei davon und entkommt

Ein Autofahrer ist mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde über die Autobahn 57 in Köln-Ehrenfeld gerast, um der Polizei zu entkommen. Der Fahrer war den Beamten in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.30 Uhr mit dem Handy am Ohr aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Als sie ihn anhalten wollten, habe er auf bis zu 200 Kilometer pro Stunde beschleunigt und sei den Autobahnpolizisten entkommen. Sie hatten die Verfolgung demnach wegen zu hoher Gefahren abgebrochen.