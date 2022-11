A57 bei Köln : Taxifahrer rast mit Tempo 100 auf Standstreifen an Stau vorbei

Köln Ein Taxifahrer ist auf der A57 bei Köln mit mehr als Tempo 100 über den Standstreifen an einem Stau vorbeigefahren. Die Polizei bemerkte dies und nahm die Verfolgung auf.

Mit mehr als Tempo 100 ist ein Taxifahrer in Köln auf dem Strandstreifen der A57 an einem Stau vorbeigefahren. Zu seinem Pech hat er dabei in Höhe des Rastplatzes Esch auch eine Polizeistreife überholt, die am Donnerstagmorgen selbst geduldig in dem Stau auf der Autobahn stand. Die Polizisten machten nach eigenen Angaben Blaulicht und Martinshorn an und verfolgten den Taxifahrer. Doch erst als der Mann in Höhe der Anschlussstelle Chorweiler wegen des dichter werdenden Verkehrs bremsen musste, hätten die Beamten aufholen können.