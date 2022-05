Polizei beschlagnahmt Autos : Vater und Sohn fahren illegales Rennen auf der A61

Köln Auf der A61 haben sich am Mittwoch ein Vater und sein Sohn ein illegales Autorennen geliefert. Dabei sollen sie auch andere Autofahrer bedrängt haben. Die Polizei stellte die beiden Männer und beschlagnahmte ihre Autos.

Auf der Autobahn 61 haben sich am Mittwochnachmittag ein Vater und sein Sohn ein illegales Autorennen geliefert. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden Männer, die aus Hürth stammen, am Mittwoch gegen 14 Uhr im Autobahnkreuz Kerpen auf die A61 in Richtung Bliesheim aufgefahren sein. Die Männer waren in einem Seat Ateca und einem Mercedes unterwegs.