Für einen Monat ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt wird gesperrt

Es handele sich „um reguläre Instandsetzungsarbeiten, die nach gewissen Zeiträumen auf den Strecken erforderlich sind, um den verlässlichen Verkehr weiter sicherzustellen“, teilte ein Bahnsprecher mit. In Folge dessen werde es Umleitungen und Anpassungen im Personenverkehr geben. Nähere Angaben machte die Bahn auf Nachfrage zunächst nicht. Auch dazu, ob der Fernverkehr für die Zeit der Sperrung linksrheinisch über Bonn umgeleitet wird und Züge dann am Bonner Hauptbahnhof halten, gab es vorerst keine genaueren Angaben. Informationen sollen Reisende bei der Buchung oder in der Online-Verbindungsabfrage erhalten.