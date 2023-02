Bedrohung in Hürth : Wegen abgetrennten Kopfes Verurteilter muss für zehn Monate in Haft

Wegen abgetrennten Kopfes Verurteilter muss für zehn Monate in Haft

Bedrohung in Hürth

Der Angeklagte vor dem Amtsgericht in Köln. Foto: Alf Kaufmann

Köln Der Mann, der 2022 einen abgetrennten Kopf vor dem Landgericht in Bonn abgelegt hat, ist erneut verurteilt worden. Er soll Mitarbeiter des Rathauses in Hürth bedroht haben.

Er hatte im vergangenen Sommer einen menschlichen Kopf vor dem Landgericht in Bonn abgelegt und soll nun Rathaus-Mitarbeitern in Hürth gedroht haben: Ein 39-Jähriger hat sich am Freitag erneut vor Gericht verantworten müssen. Das Kölner Amtsgericht verurteilte ihn wegen Bedrohung von zwei Mitarbeitern im Rathaus von Hürth zu zehn Monaten Haft ohne Bewährung.