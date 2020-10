Absage wegen Corona : Wesselinger Weihnachtsmarkt fällt aus

Auch kein Glühwein: Der Wesselinger Weihnachtsmarkt fällt in diesem Jahr aus. Foto: dpa/Jens Kalaene

Wesseling Die nächste Veranstaltung in der Region fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Verantwortlichen hoffen auf das nächste Jahr.

Der eigentlich rund um das erste Adventswochenende (28./29. November) geplante Wesselinger Weihnachtsmarkt fällt aus. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Anlass dafür ist die anhaltende Corona-Pandemie. Zwar könnten Weihnachtsmärkte dem Grundsatz nach mit einem auf die Veranstaltung zugeschnittenen Corona-Schutzkonzept durchgeführt werden, dies sei in Wesseling aber nicht so umsetzbar, „dass der vertraute, besondere Charakter mit geselligem Beisammensein, Glühweintrinken, dem Genuss der unterschiedlichen Köstlichkeiten und vielem mehr erhalten bliebe“, hieß es von der Stadt weiter.