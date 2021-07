Sommerserie „Rheinische Landpartie“ : Acht Tipps für Architektur-Touren in Köln und NRW

Eine Animation zeigt, wie der Deutzer Hafen in Köln aussehen könnte. Foto: Moderne Stadt GmbH

Serie Köln Abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten gibt es viele Gebäude in NRW zu entdecken. Empfehlungen für Rundgänge in Köln und darüber hinaus.

1. Neues Stadtquartier in Köln-Deutz

Mit der Umwandlung des Deutzer Hafen in Köln beginnt ein neues Kapitel der Stadtentwicklung. Das Bauleitplanverfahren ist gestartet. In dem neuen Stadtviertel sollen einmal etwa 4500 Menschen wohnen und 5000 arbeiten. In Kooperation mit der Stadtentwicklungsgesellschaft moderne stadt bietet koelnarchitektur ein zweistündige Fahrradtour durch das Quartier. Kosten: 18 Euro.

Weitere Infos unter 0221 1399955, www.koelnarchitektur.de

2. Kölner Innenstadt - alles außer Dom

Diese Tour führt durch die Domumgebung: Durch einige Bauprojekte in den vergangenen Jahren konnte wieder an die Architektur-Tradition Kölns angeknüpft werden. Der Spaziergang von koelnarchitektur zeigt die unterschiedlichen Konzepte, mit denen das historische Erbe mit der zeitgenössischen Architektur verbunden werden soll. Die Entdeckungstour dauert zwei Stunden und kostet 18 Euro.

Weitere Infos unter 0221 1399955, www.koelnarchitektur.de

3. Architektur-Ikonen in Düsseldorf

Der Architektur-Spaziergang in Düsseldorf führt über die Königsallee, durch die Altstadt, endet im Ehrenhof und wandelt auf den Pfaden bekannter Bauplaner wie Wilhelm Kreis, Daniel Libeskind, Karl Friedrich Schinkel, Bernhard Pfau oder Helmut Hentrich. Betrachtet werden Beispiele des Expressionismus und des Brutalismus. Auf der Königsallee beschäftigt sich die Tour mit dem spektakulären Kö-Bogen des New Yorker Stararchitekten Daniel Libeskind. Die Tour dauert zwei Stunden und kostet 15 Euro.

Düsseldorf Tourismus 0211 17 202 854, www.duesseldorf-tourismus.de

4. Auf eigene Faust

Wer ohne Führung, aber nicht ganz ohne Anleitung die Architektur und Ingenieurbaukunst in Nordrhein-Westfalen erkunden will, der kann sich mit Hilfe der Seite Baukunst-nrw.de selbst Touren erstellen. Baukunst-nrw.de ist ein Internetführer, der von der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein Westfalen und der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen konzipiert wurde.

5. Elisenbrunnen in Aachen

Der Internetführer Baukunst-nrw.de beschreibt anschaulich Ausflugsziele zu den Sehenswürdigkeiten wie etwa den Aachener Elisenbrunnen. Er steht für die jahrhundertealte Bade- und Kurkultur der Stadt Aachen. Mit dem 1827 fertig gestellten Elisenbrunnen errichtete Aachen unter der Leitung des Architekten Karl Friedrich Schinkel ein repräsentatives Bauwerk um die „Kaiserquelle“. Allerdings handelt es sich bei dem heutigen Brunnen um eine Rekonstruktion, da der ursprüngliche Elisenbrunnen während des Zweiten Weltkriegs durch einen Bombenangriff nahezu vollständig zerstört wurde. Der in Aachen geborene Architekt Ludwig Mies van der Rohe machte sich für einen detailgetreuen Wiederaufbau stark.

6. Wohnhügelhaus in Marl

Mit Hilfe des Internetführers Baukunst-nrw.de lässt sich auch eine Tour abseits der Metropolen organisieren: Marl zum Beispiel hat ein anspruchsvolles und außergewöhnliches städtebauliches Konzept zu bieten. In den 1950er und 60er Jahren entstand in der Stadt im nördlichen Ruhrgebiet das Rathaus von den Architekten van den Broek und Bakema und die Volksschule von Hans Scharoun, Vorzeigebeispiel für das so genannte organhafte Bauen: Die Gebäudestrukturen sind vielfältig, leben von den natürlichen Formelementen und immer wieder überraschenden Perspektiven. In Marl wurde außerdem das Wohnhügelhaus, das erste seiner Art in Europa gebaut. Um dem[Link auf http://www.inselhombroich.de] wachsenden Bedarf an Wohnungen gerecht zu werden, dabei aber nicht auf monotone Strukturen zurückzugreifen, konzipierten die Architekten eine Art Pyramide: Die Grundfläche nimmt nach oben hin ab und die Wohngeschosse treten zurück.

7. Durch den Garten in Kleve

Im 17. Jahrhundert gestaltete der brandenburgische Statthalter im Herzogtum Kleve, Johann Moritz von Nassau-Siegen, seine Residenzstadt zu einer Parklandschaft um. Die Klever Gärten gelten als Vorbild für viele europäische Schlossparks. Das Zentrum bildet der Sternberg, von dem 12 Alleen mit Aussichtspunkte ausgehen. Besonderer Höhepunkt ist das Amphitheater am Springenberg. Die barocken Gartenanlagen und der Forstgarten sind frei zugänglich.

Tiergartenstraße 74, 47533 Kleve, www.kleve-tourismus.de

8. Flanieren auf der Insel

Die Museumsinsel Hombroich ist perfekt zum Lustwandeln: Hier findet sich ein originelles Zusammenspiel von Bildender Kunst, Architektur und Natur. Das Areal liegt in der Park- und Auenlandschaft an der Erft in Neuss und zeigt zehn begehbare skulpturale Architekturen, entworfen von dem Bildhauer Erwin Heerich. Gegründet wurde das Museum 1987 von dem Kunstsammler, Mäzen und Stifter Karl-Heinrich Müller. Geöffnet Mo-So, 10-19 Uhr. Eintritt wochentags: 15 Euro, an Wochenenden und Feiertagen 20 Euro.