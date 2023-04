Zwei ungeklärte Fälle im Crime-Podcast Neue Episode von „Akte Rheinland“ erscheint am Karfreitag

Bonn/Köln/Wesseling · Der tödliche Unfall in Wesseling, bei dem ein 20-Jähriger starb, erinnert aufgrund der Umstände an einen anderen Fall aus der Region Bonn: den von Daniel Schreiner. Der Podcast „Akte Rheinland“ behandelt in einer neuen Episode beide Fälle.

07.04.2023, 05:00 Uhr

Der damals 23-jährige Student Daniel Schreiner aus Hennef wurde 2011 mit schwersten Verletzungen im Autobahnkreuz Bonn-Nord gefunden. Foto: Polizei