20-Jähriger in Wesseling überfahren Tödlicher Unfall ist heute Thema bei „Aktenzeichen XY“

Der Unfall in Wesseling, bei dem ein 20-Jähriger vor einem Jahr ums Leben kam, ist am Mittwoch Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...Ungelöst”. Das teilte die zuständige Polizei Köln mit. In der Sendung soll der Fahndungsaufruf in der Sache erneuert werden.