Frau lebensgefährlich verletzt Polizei fahndet bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“ nach Räubern in Köln

Am Mittwoch, 17. April, wird hierzu Kriminalhauptkommissar Tom Dietz vom Kölner Kriminalkommissariat als Studiogast bei „Aktenzeichen XY...Ungelöst“ berichten. Die Polizei bittet um Hinweise zu den mutmaßlichen Räubern und insbesondere zu der unbekannten Zeugin an die in der Sendung eingeblendeten Telefonnummern, wahlweise auch an die 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle-koeln@polizei.nrw.de.