Mit Kajaks und Ketten : Aktivisten blockieren Shell-Werk in Wesseling

Wesseling Eine Gruppe von Aktivisten blockiert seit Freitagmorgen mehrere Zufahrten zur Shell-Raffinerie in Wesseling. Die Aktion soll auf das fehlende Umweltbewusstsein von Shell und anderen Konzernen aufmerksam machen.

Klimaaktivisten haben seit den frühen Morgenstunden den Betrieb der Shell-Raffinerie in Wesseling lahmgelegt. Etwa 35 Personen haben sich seit sechs Uhr vor Tor 9 des Werks versammelt, um die Zufahrt zu blockieren. Die Aktivisten haben sich dafür teils an Betonfässer gekettet und sind auf Dreibeine geklettert. Laut Polizeiangeben soll die Blockade der Aktivisten geräumt werden, ein genauer Zeitpunkt hierfür stünde laut Polizeisprecher Nils Heinichen aber noch nicht fest.

Parallel zur Aktion am Shell-Werk findet in Godorf eine Kajak-Blockade der Aktivisten statt, durch die die Ein- und Ausfahrt von Schiffen zum Hafen gestoppt werden soll. In einem Twitter-Statement von „No (S)hell On Earth“ heißt es, dass am Hafen sieben weitere Personen an der „längst überfälligen Lahmlegung“ des Shell-Konzerns beteiligt sind.