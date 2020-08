Überfall auf Geldboten bei „Aktenzeichen XY“ : Polizei Köln verweist auf zwei ähnliche Fälle aus der Region

Bonn Gibt es einen Zusammenhang zwischen zwei Raubüberfällen aus der Region und einen aus Frankfurt, der am Mittwoch im ZDF zu sehen sein wird? In allen drei Fällen wurden Geldboten ins Visier genommen.

In der kommenden ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwoch wird ein Raubüberfall auf einen Geldboten am Ikea-Einrichtungshaus in Nieder-Eschbach bei Frankfurt vorgestellt.

In diesem Zusammenhang verweist die Polizei Köln hinsichtlich des in der Fahndungssendung dargestellten Falls aus Frankfurt auf zwei ähnliche Überfälle auf Geldboten in der Region. Dabei handelt es sich um die Überfälle am Ikea-Einrichtungshaus in Godorf (24.03.2018) und am Flughafen Köln/Bonn (06.03.2019).