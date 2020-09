Vorfall in Köln : Altes Ehepaar wird an Bahn getrennt - und von Polizei wiedervereint

Eine Straßenbahn in Köln. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Ein Ehepaar aus Pulheim war am Mittwoch auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier in Köln. An einer Haltestelle fuhr die Straßenbahn weiter, ohne dass der 83-Jährige aussteigen konnte. Die Polizei konnte schließlich helfen.



Zwei über 80 Jahre alte Eheleute sind nach einer unglücklichen Trennung an einer Straßenbahn-Haltestelle von Polizisten wiedervereint worden. Das Paar aus Pulheim war am Mittwoch gemeinsam auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier in Köln, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Als die 83 Jahre alte Ehefrau an einer Haltestelle den Rollator ihres Mannes aus der Straßenbahn hob, schlossen sich plötzlich hinter ihr die Türen. Die Bahn fuhr mitsamt ihres gehbehinderten Mannes weiter. Nach einer Vermisstenfahndung wurde der 85-Jährige glücklicherweise an einer anderen Haltestelle entdeckt - und von Polizisten zu seine Frau gebracht.

(dpa)