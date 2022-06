Versuchte Vergewaltigung : Mitarbeiterin in Kölner Krankenhaus angegriffen und schwer verletzt

Mitarbeiterin in Kölner Krankenhaus angegriffen und schwer verletzt

Köln Im Keller eines Kölner Krankenhauses ist eine Mitarbeiterin von einem Mann angegriffen und schwer verletzt worden. Wegen des Vorfalls vor den Personalumkleiden am Dienstagabend ermittelt die Polizei wegen einer versuchten Vergewaltigung.

Der unbekannte Täter soll die Frau am Dienstagabend geschlagen und an ihrer Bekleidung gerissen haben. Die Frau war nach Angaben der Kölner Polizei gegen 21.40 Uhr auf dem frei zugänglichen Flur vor den Personalumkleiden des Krankenhauses in der Kölner Innenstadt auf den Verdächtigen getroffen. Dann kam es zum Übergriff, bei dem die Krankenhaus-Mitarbeiterin schwer verletzt wurde.