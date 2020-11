Attacke an der Haltestelle : 40-Jähriger greift zwei Bahnfahrer in Wesseling an

40-Jähriger greift zwei Bahnfahrer in Wesseling an

Attacke an der Haltestelle

In Wesseling hat ein 40-Jähriger zunächst zwei Bahnfahrer angegriffen und dann noch einen Polizisten leicht verletzt. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Wesseling Mit diversen Strafverfahren muss ein 40-Jähriger rechnen. Was nicht verwundert, hat er doch nach Polizeiangaben ziemlich randaliert.

Polizisten haben am Montagabend einen stark alkoholisierten Mann vorläufig festgenommen, nachdem dieser in Wesseling zwei Bahnfahrer angegriffen hatte. Nach Angaben der Polizei aus dem Rhein-Erft-Kreis hatte ein 60-jähriger Bahnfahrer der Stadtbahnlinie 16 gegen 20 Uhr an der Haltestelle „Wesseling Mitte“ einen 40-jährigen schlafenden Fahrgast geweckt, um ihn zu bitten, die Bahn zu verlassen.