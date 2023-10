Marbella Aus Euskirchener Gefängnis geflohener Rocker in Spanien festgenommen

Der im Januar aus einem Gefängnis in Euskirchen ausgebrochene Rocker ist in Spanien festgenommen worden. Das sagte eine Sprecherin der Kölner Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Nachfrage. Man habe durch die Polizei von der Festnahme in der südspanischen Stadt Marbella erfahren, sagte sie. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet.