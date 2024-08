Aus für Abenteuermuseum? Odysseum in Köln könnte eine Schule werden

Das Wissenschafts- und Abenteuermuseum Odysseum in Köln wird möglicherweise zu einer Schule umgestaltet. Am 1. Oktober werde der Stadtrat darüber entscheiden, teilte die Stadt mit. Bei einem positiven Votum würde das „Odysseum“ seinen Betrieb dann an dem Standort einstellen, so dass das Gebäude im rechtsrheinischen Stadtteil Kalk von der Stadt angemietet und entsprechend umgebaut werden könne.