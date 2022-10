Ausschreitungen des 1.FC Köln in Nizza : Polizei durchsucht Wohnungen in Köln und dem Rheinland

Polizei durchsucht Wohnungen in Köln und dem Rheinland

Ausschreitungen des 1.FC Köln in Nizza

Köln Nach den gewaltsamen Ausschreitungen beim Conference-League-Spiel des 1. FC Köln in Nizza hat am Morgen eine polizeiliche Razzia stattgefunden. Gegen mehrere Menschen wurde ein Haftbefehl vollstreckt.

Nach den schweren Ausschreitungen beim ersten Conference-League-Gruppenspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem OGC Nizza hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen mehrere Wohnungen mutmaßlicher Gewalttäter in Köln, Hürth, Pulheim und Bergisch Gladbach durchsucht. Dabei waren auch Beamte von Hundertschaften im Einsatz. Es wurden zudem mehrere Haftbefehle vollstreckt. Das teilte das Kölner Polizeipräsidium am Mittwoch mit. Um 14 Uhr möchte die Polizei auf einer Pressekonferenz genauere Informationen über den Stand der Ermittlungen und die Ergebnisse des Einsatzes veröffentlichen.