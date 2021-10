Fußgänger schwer verletzt : Autofahrer flüchtet nach schwerem Unfall in Köln

Autofahrer flüchtet nach schwerem Unfall in Köln

Köln Ein Autofahrer hat in Köln am Freitagabend einen Fußgänger angefahren und ist anschließend geflüchtet, statt sich um den Verletzten zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach dem Unfallflüchtigen und bittet dabei Zeugen um Mithilfe.

Nach einem Verkehrsunfall auf der Ricarda-Huch-Straße in Köln-Stammheim am Freitagabend sucht die Polizei nach Zeugenangaben den Fahrer eines dunklen Volkswagens mit dem abgelesenen Teilkennzeichen K-TT, die Zahlenkombination ist unbekannt.

Mehrere Passanten und Anwohner wollen gesehen haben, wie der dunkle Wagen kurz vor dem Zusammenstoß mit überhöhter Geschwindigkeit von der Moses-Heß-Straße in die Ricarda-Huch-Straße eingebogen sei. In Höhe der Querungshilfe für Fußgänger habe er den 22-Jährigen erfasst, der mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe aufgeschlagen und auf die Straße geschleudert worden sein soll.

Zeugen, die Hinweise zu dem dunklen und vermutlich an Motorhaube und Windschutzscheibe beschädigten Volkswagen und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden.