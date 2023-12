Einsatz in Euskirchen Schlafender Autofahrer hupt, bis die Polizei kommt

Ein 46-Jähriger ist in Euskirchen betrunken hinter dem Steuer seines Wagens eingeschlafen - und hat dabei unfreiwillig die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Ein Zeuge habe den in seinem Auto schlafenden Mann am Freitag gegen 21.49 Uhr gemeldet, teilte die Kreispolizeibehörde Euskirchen am Mittwoch mit. Der Schlafende war demnach mit dem Kopf auf das Steuer gesunken und betätigte so fortwährend die Hupe.