Unfall in Euskirchen : Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Krankentransporter

Unfall in Euskirchen

Einsatzkräfte stehen nach einem Unfall um ein völlig demoliertes Auto herum. Beim Zusammenstoß zwischen einem Krankentransportwagen und einem Auto in Euskirchen ist dessen Fahrer ums Leben gekommen. Foto: dpa/Sebastian Klemm

Euskirchen Bei einem schweren Unfall in Euskirchen ist am Freitag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war nach ersten Ermittlungen beim Überholen frontal mit einem entgegenkommenden Krankentransporter kollidiert.

Beim Zusammenstoß zwischen einem Krankentransporter und einem Wagen auf der B56 in Euskirchen ist der Autofahrer am Freitag gestorben. Fahrer und Beifahrer des Krankentransporters wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Patient habe sich nicht in dem Wagen befunden.