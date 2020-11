Polizei beschlagnahmte Führerscheine : 20-Jährige verunglückt bei illegalem Autorennen in Köln

Köln In der Nacht auf Samstag hat die Polizei Köln nach einem illegalen Rennen auf dem östlichen Zubringer die Führerscheine, Mobiltelefone sowie die Autos zweier Fahranfänger beschlagnahmt. Zuvor hatte eine der Beteiligten die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Auf ein illegales Autorennen auf dem östlichen Zubringer ist die Polizei Köln in der Nacht auf Samstag aufmerksam geworden. Laut Zeugenaussagen sollen zwei Mercedes-Fahrer gegen 0.30 Uhr an einer Ampel an der Kreuzung Opladener Straße/Deutz-Kalker-Straße in Fahrtrichtung Flughafen nebeneinander gestanden und bei Grünlicht stark beschleunigt haben.