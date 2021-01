VW und Audi rasen durch Wesseling : Polizei fahndet nach Fahrern eines mutmaßlichen Autorennens

Wesseling Die Polizei fahndet nach den Teilnehmern eines mutmaßlichen illegalen Autorennens durch Wesseling. Dabei kam es unter anderem zu einem Vorfall an einer roten Ampel.

An roter Ampel wartende Autos überholt

Unter anderem überholte der Audi andere Verkehrsteilnehmer, die vor einer roten Ampel an der Kreuzung Rodenkirchener Straße/Keldenicher Straße warteten. Der Audi fuhr nach Mitteilung der Polizei links an wartenden Linksabbiegern und Geradeausfahrern vorbei. Der Fahrer missachtete das Rotlicht und fuhr auf der Eichholzer Straße in Richtung Urfelder Straße weiter. Dort traf er wieder auf den VW, der vor dem Audi einscherte. Beide sollen dann in Richtung A555 gerast sein.